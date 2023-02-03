16 yıldır aranan mafya üyesi, pizza şefi olarak çalışıyormuş

Uluslararası polis gücü Interpol, 16 yıldır aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta'nın üyesi Edgardo Greco'yu (63) gözaltına aldıklarını duyurdu. Çok tehlikeli olduğu belirtilen Greco'nun, bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

İtalya'da 30 yıldır kaçak olan ve geçen haftalarda bir sağlık kliniğinde göz altına alınan ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro'dan sonra Interpol, dün 16 yıldır kaçak olan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta'nın üyesi Edgardo Greco'yu Fransa'da gözaltına alındığını duyurdu. Greco'nun 'çok tehlikeli bir kaçak' olduğunu belirten Interpol, 1990'larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı. Greco'nun, Fransa'nın Saint Etienne kentinde bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.