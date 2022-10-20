Zamanda yolculuğun olup olmadığı günümüzde hala tartışılan konular arasında yer alıyor. 1940 yılında bir sahil kabasında çekilen bir fotoğraf da bu tartışmaların fitilini daha fazla ateşledi.
Fotoğrafta herkesten farklı olarak ayakta duran bir adamın, elinde akıllı telefon benzeri bir aletle uğraştığı görülüyor. Bu fotoğrafın sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Zamanda yolculuk var, elinizde ileri teknolojiler bulunuyor. İnsanları daha fazla kandıramazsınız" tepkisinde bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, ileri teknolojiyi insanlardan saklamakla suçlanıyor.
1860 yılına ait tabloda genç kızın elinde Iphone benzeri bir telefonu tutması, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.
Son Dakika › Dünya › 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız - Son Dakika