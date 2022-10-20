1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız - Son Dakika
Üye Girişi

1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız

20.10.2022 19:16
1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız

1940 yılında bir sahil kasabasında çekildiği düşünülen fotoğraftaki detay, bir anda gündeme oturdu. Fotoğraftaki adamın elinde akıllı telefonla uğraştığı görülürken, sosyal medyada bazı kullanıcılar "Zamanda yolculuk var, elinizde ileri teknolojiler bulunuyor. İnsanları daha fazla kandıramazsınız" yorumunu yaptı.

Zamanda yolculuğun olup olmadığı günümüzde hala tartışılan konular arasında yer alıyor. 1940 yılında bir sahil kabasında çekilen bir fotoğraf da bu tartışmaların fitilini daha fazla ateşledi.

ELİNDE TELEFONLA UĞRAŞIRKEN GÖRÜLÜYOR

Fotoğrafta herkesten farklı olarak ayakta duran bir adamın, elinde akıllı telefon benzeri bir aletle uğraştığı görülüyor. Bu fotoğrafın sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.

"İNSANLARI DAHA FAZLA KANDIRAMAZSINIZ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Zamanda yolculuk var, elinizde ileri teknolojiler bulunuyor. İnsanları daha fazla kandıramazsınız" tepkisinde bulundu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, ileri teknolojiyi insanlardan saklamakla suçlanıyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BİR FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

1860 yılına ait tabloda genç kızın elinde Iphone benzeri bir telefonu tutması, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

YORUMLAR
500
5 aç aslan, yakaladıkları mandayı kıskaçlarına aldı! Saniyeler sonra ise bir mucize yaşandı 5 aç aslan, yakaladıkları mandayı kıskaçlarına aldı! Saniyeler sonra ise bir mucize yaşandı Kasaba Doktoru 21. Bo¨lu¨m 2. Fragman Kasaba Doktoru 21. Bo¨lu¨m 2. Fragman

Sosyal Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız - Son Dakika


Son Dakika
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 19:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement