ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı

19.09.2022 12:56

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılan ABD Başkanı Joe Biden, taziye defterine not yazarken bir kağıttan kopya çekmesi kameralara yakalandı.

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni yarın düzenlenecek. Çok sayıda dünya liderinin katılacağı tören için, ABD Başkanı Joe Biden da eşi Jill Biden ile birlikte İngiltere'ye geldi. Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaretinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı.

''BANA ANNEMİ HATIRLATIYOR''

Biden, 2. Elizabeth'i ''insaflı'' ve ''onurlu'' olarak nitelendirirken, kendisine ise annesini hatırlattığını ve onunla tanışmış olmanın büyük bir onur olduğunu belirtti. Biden açıklamalarına "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik" sözleriyle devam etti.

''KOPYA ÇEKERKEN GÖRÜNTÜLENDİ''

ABD başkanlığına seçildiği günden itibaren unutkanlığı ve gafları ile gündemden düşmeyen Biden, kraliyet ziyaretinde yine kameralara yakalandı. Biden'ın yanında getirdiği bir mesajı ceketinin cebinden çıkarttığı ve bu mesajı taziye defterine kopyaladığı görüntülendi.

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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