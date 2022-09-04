Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi - Son Dakika
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Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi

04.09.2022 11:21

Çin'de Aralık 2019'da koronavirüs salgını başlamıştı. Uzak Doğu ülkesinin "sıfır Covid-19" politikası sebebiyle 157 yeni vaka tespit edilen Chengdu kenti yeniden karantinaya alındı. Kapanmanın başlamasına dakikalar kala kentte büyük bir panik havası hakim olurken, çok sayıda insan pazar, market ve bakkallara hücum etti. Et ve sebze ürünlerini almak için birbirlerini ezen Çinlilerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve Çin'de ortaya çıkan Covid-19 korku salmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı en sıkı yasak ve kısıtlamaları getiren ülke olan Çin'de "sıfır Covid-19" protokolü gereği vakaların artmasıyla birlikte Chengdu kentinde yine tam kapanma geldi.

157 YENİ VAKA KENTİ TAMAMEN KAPATTIRDI

21 milyondan fazla insanın yaşadığı kentte 157 yeni vaka çıkmasından sonra tamamen kapanma yoluna gidildi. Yasakların başlamasına dakikalar kala ise çok sayıda insan pazar, market ve bakkallara hücum etti. Sichuan bölgesinde bulunan Chengdu'da kapanma öncesinde insanlar "stokçuluk" yapmak için adeta birbirlerini ezdi.

ET VE SEBZELERİ ALMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Çin'in yaygın kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın tezgahları boşaltmak bir yana raflara çıkarak bütün ürünleri almak için adeta bir yarış içinde olduğu görülüyor. İnsanların et ve sebze ürünlerini almak için birbirlerini ezdiği görülürken sokağa çıkma yasağı sebebiyle kıtlık yaşanmaması için vatandaşların sokağa çıktığı tahmin ediliyor. Sıkı Covid-19 yasakları kapsamında Chengdu'da eğitime ara verilirken bütün tarifeli uçuşlar da iptal edildi. Öte yandan şehre giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

YEREL YÖNETİMDEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da yer alan görüntüler üzerine yerel yönetim bir açıklama yaptı. Yetkililer, insanların panik içinde alışveriş yapmamasını istedi. Sosyal medyada insanların kırmızı et, sebze, canlı tavuk ve prezervatif aldığı belirtildi. Bugün sona ermesi beklenen yasaklar kapsamında her haneden sadece bir kişinin sokağa çıkarak alışveriş yapmasına izin verilecek ve bu kişinin de son 24 saat içinde Covid-19 testi yaptırıp negatif sonuç çıkması sonrasında günlük kotasını kullanabileceği belirtildi.

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Sosyal Medya, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi - Son Dakika
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