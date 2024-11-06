2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi - Son Dakika
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2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de siyahi seçmen desteğini 2020'deki %8'den %20'ye çıkardı. Göçmen karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Trump, Hispanic/Latin seçmenlerin de %38'inin desteğini aldı. NBC'nin seçim anketlerine göre, Trump'ın özellikle azınlık oylarını hedefleyen kampanyası ve ''göçmenlerin siyahi ve Hispanic işçilerin işlerini aldığı'' söylemi, azınlık seçmenler arasında beklenmedik bir destek artışı sağladı.

06.11.2024 10:04
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Eski Başkan Donald Trump, Demokratların 'Mavi Duvar'ının önemli bir parçası olan Wisconsin'de Afro-Amerikan seçmenler arasındaki desteğini önemli ölçüde artırdı.

NBC'nin seçim çıkış anketlerine göre Trump, siyahi seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin desteğini aldı. Bu oran, 2020'deki yüzde 8'lik desteğin iki katından fazla. Trump, seçim öncesi anketlerin de cesaret vermesiyle azınlık oyları için büyük çaba gösteriyor.

Aynı zamanda, çıkış anketlerine göre Hispanic/Latin seçmenlerin yüzde 38'inin desteğini aldı. Bu grup 2020'de Biden'ı yüzde 59'a 36 gibi 23 puanlık bir farkla desteklemişti.

Trump ayrıca 10 kilit eyaletteki Latin erkek seçmenler arasında da artış görüyor. Bu grup Harris'i yüzde 54'e 44 gibi iyi bir oranla destekledi, ancak bu Demokrat koalisyonun önemli bir bölümünü oluşturdukları büyük seçim bölgelerinde Harris'in ihtiyaç duyduğu oran olmayabilir.

Trump kampanyası boyunca yasadışı göçmenlerin "siyahilerin ve Hispaniklerin işlerini" aldığını söyledi ve ithalata tarife uygulayarak ABD'deki üretimi artıracağını vaat etti.

Azınlık nüfusunun daha yüksek olduğu Michigan'da ise Trump, çıkış anketlerine göre siyahi oyların sadece yüzde 9'unu aldı.

Pew Research'e göre ABD'de oy kullanabilecek 34 milyon siyahi seçmen bulunuyor. Bu sayı 2020 seçimlerine göre yüzde 7 artış gösterdi ve toplam seçmen sayısının yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Siyahi seçmenler, Barack Obama'nın ilk siyahi başkan olmasını sağlayan Demokrat koalisyonunun kritik bir parçası.

Harris başkan olursa ilk siyahi kadın başkan olacak. Trump, Chicago'da siyahi gazetecilerle yaptığı tartışmalı bir röportajda Harris'in etnik kökenini sorgulayarak konuyu kampanyaya taşıdı.

Harris siyahi seçmenler arasında güçlü bir desteğe sahip olsa da, Salı günü Biden'ın elde ettiği marjı koruyup koruyamayacağı merak konusu.

2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
2020 seçimlerinde Biden\'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump\'a destek verdi

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Son Dakika Dünya 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi - Son Dakika

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