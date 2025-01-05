2023 Altın Küre Adaylıkları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

2023 Altın Küre Adaylıkları Açıklandı

2023 Altın Küre Adaylıkları Açıklandı

Bu yılın Altın Küre ödül töreni 5 Ocak'ta Los Angeles'ta gerçekleşecek, Emilia Pérez öne çıkıyor.

05.01.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yılın ilk film ve dizi ödül töreni olan Altın Küre, 5 Ocak Pazar günü Los Angeles'taki törenle sahiplerini bulacak. Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla başı çekerken onu yedi adaylıkla The Brutalist izliyor.

Conclave (Konsey-altı adaylık), Anora (beş adaylık), The Substance (Cevher-beş adaylık) ile dörder adaylıkla Wicked, A Real Pain (Gerçek acı), Challengers (Rekabet) ve The Wild Robot (Vahşi Robot) da öne çıkan diğer filmler.

Oyuncu adayları arasında Challengers filmiyle Zendaya ve Bob Dylan biyografisi A Complete Unknown'daki başrolüyle Timothée Chalamet yer alıyor.

Cynthia Erivo ve Ariana Grande, müzikal Wicked'daki rolleriyle, Daniel Craig 1950'lerin romantik filmi Queer'le aday gösterildi.

Demi Moore, The Substance'la ve Nicole Kidman da Babygirl'deki performansıyla ödül için yarışıyor.

Kate Winslet'in iki adaylığı var: Biri savaş foto muhabir Lee Miller hakkındaki Lee filmiyle, öteki The Regime'daki başrolüyle. Aynı şekilde Selena Gomez de iki adaylıkla ödül bekleyenler arasında yerini aldı: Emilia Pérez filmi ve televizyon komedisi Only Murders in the Building.

Los Angeles'taki Beverly Hilton Otel'de düzenlenecek ödül töreni Türkiye'deki izleyiciler için Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Adaylıkların bazıları şu şekilde:

En iyi film - Drama

En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

En iyi film - İngilizce Olmayan

En iyi film - Animasyon

Sinematik ve gişe başarısı

En iyi kadın oyuncu - Drama

En iyi erkek oyuncu - Drama

En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

En iyi yardımcı kadın oyuncu

En iyi yardımcı erkek oyuncu

En iyi yönetmen

En iyi dizi - Drama

En iyi dizi - Komedi/Müzikal

Kaynak: BBC

Kültür Sanat, Los Angeles, Türkiye, Magazin, Sinema, Kültür, Sanat, Dünya, Pazar, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2023 Altın Küre Adaylıkları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 13:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Altın Küre Adaylıkları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.