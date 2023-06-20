Türkiye vize başvurularında birinci sırada - Son Dakika
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Türkiye vize başvurularında birinci sırada

20.06.2023 19:52

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşı, Avrupa ülkelerine iltica başvurusunda bulundu. Türkiye'den AB ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu almakta yaşadıkları zorluk ve yüksek ret oranları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Türkiye'den Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının dünya ortalamasının altında olduğu belirtildi.

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşı, Avrupa ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Buna göre; Türkiye'den AB'ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya'dan sonra beşinci sırada yer aldığı belirtildi.

Türkiye'den AB ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu almakta yaşadıkları zorluk ve yüksek ret oranları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Bir AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre; 2022 yılında AB ve Schengen ülkelerinin konsoloslukları, dünya genelinde 7,5 milyondan fazla kısa dönemli vize başvurusu aldı. Türkiye'den 778 bin 409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtildi, bu sayının 2021 yılında 271 bin 997 olduğu anımsatıldı.

VİZE BAŞVURULARINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ

İstatistiklere göre, Türkiye; vize başvurularında birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi Rusya ve Hindistan takip ediyor.

Türkiye'den Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının yüzde 15,37 olduğu kaydedilirken dünya ortalamasının yüzde 17,9 olduğu belirtildi. 2021 yılında yüzde 16,9 olan ret oranında, 2022'ye kıyasla yüzde 10 azalma söz konusu.

1 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

Çoklu giriş vizesi alan ülkeler arasında Türkiye'nin yüzde 78,1 ile birinci sırada yer aldığı, dünya genelinde bu oranın yaklaşık yüzde 58 olduğu bilgisi edinildi. Sürecin uzun sürdüğü belirtilirken bunun nedeninin, "başvuruların yalnızca 1 yıl içinde 3 katına çıkması, hatalı başvurular ve benzeri sebepler" olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE BEŞİNCİ SIRADA

2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa'ya iltica başvurusunda bulunduğu; Türkiye'nin 2023 yılında AB'ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya'nın ardından beşinci sırada yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye vize başvurularında birinci sırada - Son Dakika


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