2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahipleri Açıklandı

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2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson oldu.

2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 'Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği' konusundaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.