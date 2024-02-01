2050\'de Kanser Vakaları Yüzde 77 Artacak

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Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser ajansının hazırladığı projeksiyona göre, 2050 itibariyle 35 milyondan fazla yeni kanser vakasının olacağını ve bunun 2022'ye kıyasla yüzde 77 artış anlamına geldiğini açıkladı.

DSÖ'ye bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kanserin küresel yüküne ilişkin en son tahminleri yayınladı. 2022 yılında ülkelerde mevcut olan en iyi veri kaynaklarına dayanan IARC tahminleri, kanserin artan yükünü, yetersiz hizmet alan nüfus üzerindeki orantısız etkisini ve dünya çapında kanser eşitsizliklerinin acilen ele alınması ihtiyacını vurguladığı ifade edildi. Buna göre 2022'de tahminen 20 milyon yeni kanser vakası ve buna bağlı 9.7 milyon ölüm meydana geldi.

AKCİĞER KANSERİ, EN SIK GÖRÜLEN VE EN ÇOK ÖLÜME NEDEN OLAN KANSER

DSÖ, IARC'nin tahminlerine dayandırdığı açıklamasında "2.5 milyon yeni vakayla akciğer kanseri, toplam yeni vakaların yüzde 12.4'ünü oluşturmasıyla dünya çapında en sık görülen kanser oldu. Kadın meme kanseri ikinci sırada (2.3 milyon vaka, yüzde11.6), bunu kolorektal (kolon kanseri) kanser (1.9 milyon vaka, yüzde 9.6), prostat kanseri (1.5 milyon vaka, yüzde 7.3) ve mide kanseri (970 bin vaka, yüzde 4.9) takip ediyor" denildi.

DSÖ, yine akciğer kanserinin kanserden ölümlerin önde gelen nedeni olduğunu ve bunu kolorektal kanser, karaciğer kanseri, meme ve mide kanserinin takip ettiğini belirtti. Cinsiyete dayalı verilerde kadınlarda en çok görülen meme kanseri olurken, erkeklerde en çok görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğu ifade edildi.

İLERLEMEYE RAĞMEN DÜŞÜK GELİR, TEDAVİ SONUCUNU ETKİLİYOR

IARC, 2050 yılında 35 milyondan fazla yeni kanser vakası olacağını öngörerek bunun 2022'ye kıyasla yüzde 77 bir artışı ifade ettiğini vurguladı. Uluslararası Kanser Kontrol Birliği başkanı Dr. Cary Adams'ın sözlerine yer verilen açıklamada "Kanserlerin erken teşhisi ve kanser hastalarının tedavi ve bakımında kaydedilen ilerlemelere rağmen, kanser tedavisi sonuçlarında yalnızca dünyanın yüksek ve düşük gelirli bölgeleri arasında değil, aynı zamanda ülkeler arasında da önemli eşitsizlikler mevcut" denildi.