Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı - Son Dakika
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Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı

26.10.2022 15:24

21 yaşındaki İranlı sosyal fenomeni Sahar Tabar, ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için çok sayıda estetik operasyonu geçirdiğini öne sürmüştü. Ekim 2019'da yolsuzluk ve hakaret suçlarından tutuklanan Tabar'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Tabar, zombi görüntüsünün uygulama aracılığıyla yapıldığı belirtti.

İran'da Angelina Jolie'ye benzemek için çok sayıda estetik operasyonu geçirdiği iddia edilen Sahar Tabar adlı sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz yıllarda görüntüsü nedeniyle büyük bir yankı uyandırmıştı. Tabar, 2019 yılında ise tartıştığı kişilere hakaret ettiği ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tabar geçtiğimiz günlerde cezasının bitmesinin ardından cezaevinden çıktı. Fakat Tabar'ın serbest kalmasıyla birlikte büyük bir gerçek de ortaya çıkmış oldu. Genç kadın, görüntüsünün aslında fotoğraflardaki gibi olmadığını ve takipçi kazanmak için yüzüyle programlar aracılığıyla oynadığını itiraf etti.

"BU DAHA KOLAY BİR YOLDU"

Genç kadın, yaptıkları hakkında "Oyuncu olarak ünlenmek istiyordum. Ama izlediğim yol daha kolay bir yoldu. Çocukluğumdan beri ünlü olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Tabar'ın ilk kez ortaya çıkan gerçek görüntüsü de herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

İşte Tabar'ın gerçek hali:




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Angelina Jolie, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tüyler ürperten sosyal medya fenomeni zombi Angelina Jolie'nin gerçek yüzü ortaya çıktı - Son Dakika


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