2100'e Kadar Türlerin Üçte Biri Yok Olabilir - Son Dakika
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2100'e Kadar Türlerin Üçte Biri Yok Olabilir

2100\'e Kadar Türlerin Üçte Biri Yok Olabilir

Yenilenen bir araştırma, sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınmadığı takdirde, 2100 yılına kadar bugün yaşayan türlerin üçte birinin yok olabileceğini ortaya koydu. İklim değişikliği ve insan faaliyetleri, türlerin yaşamını tehdit eden büyük riskler doğuruyor.

10.12.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
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YENİ bir araştırma, bugün yaşayan türlerin üçte birinin 2100 yılına kadar yok olabileceğini gösterdi.

Connecticut Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, sera gazı emisyonları kontrol altına alınmadığı takdirde, bugün yaşayan türlerin üçte birinin 2100 yılına kadar yok olabileceğini ortaya koydu. Biyolog olan Mark Urban, bu sonuçlara ulaşmak için son 30 yılda türlerin iklim değişikliğine uyum sağlamadaki yeteneklerini inceleyen 485 farklı çalışmayı analiz ettiklerini söyledi. Urban'ın analizine göre, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan sera gazı salınımları, atmosfer ve okyanus sıcaklıklarını artırıyor. Aşırı sıcaklık artışları ve hava olayları, ekosistemlerin dengesini bozarak türlerin yaşamını tehdit ediyor.

Araştırmada, türlerin yaşayabilirliği ve adaptasyon yetenekleri, onların bulunduğu bölgelere ve çevresel değişimlere uyum sağlama kapasitelerine göre değerlendirildi. Bulgular, küresel sıcaklık artışının 5,4 santigrat dereceye ulaşması halinde, türlerin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Yine araştırmada, özellikle amfibiler gibi belirli tür gruplarının daha büyük bir risk taşıdığı kaydedildi. Ayrıca küçük türlerin yok oluşunun zincirleme etkiler yaratabileceği, bu türlere bağımlı daha büyük türlerin risk altında olduğu aktarıldı.

Araştırma, iklim değişikliğinin sadece biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda tüm ekosistemleri etkileyebileceğinin de altını çiziyor.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

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