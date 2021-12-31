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"2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılının 24 Mayıs'ında uzaylıların geleceğini iddia etti - Son Dakika

"2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılının 24 Mayıs'ında uzaylıların geleceğini iddia etti

31.12.2021 15:03
"2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılının 24 Mayıs'ında uzaylıların geleceğini iddia etti

Son dönemde popüler olan zaman yolcularına bir yenisi daha eklendi. 2300 yılından geldiğinin iddia eden @aesthetictimewarper adlı TikTok kullanıcısı, 24 Mayıs 2022'de uzaylılar ile insanlar arasında savaş başlayacağını öne sürdü. Söz konusu iddia sosyal medyada gündeme otururken, zaman yolcularının bu açıklamaları popüler olmak adına yaptıkları ileri sürüldü.

Sosyal medyada son dönemde artan zaman yolcuları, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bazılarının görüntü hilesi kullandığı iddia edilirken, bazılarının da gündem olmak için bu iddiaları ortaya attığı öne sürüldü. Ancak yine de sosyal medya kullanıcıları, zaman yolcularıyla ilgili iddiaları konuşmaya devam ediyor. Son olarak ise 2300 yılından geldiğini iddia eden bir şahsın iddiaları gündem oldu.

"24 MAYIS'TA UZAYLILAR GELECEK"

Aesthetictimewarper adlı zaman yolcusu, 24 Mayıs 2022'de uzaylıların dünyaya ineceğini ve sonrasında insanlarla savaşacaklarını öne sürdü. Zaman yolcusunun iddiasına göre uzaylılar ilk başta barışçıl davranacak ancak insanlar ile anlaşamayacaklar. İnsanların da sinirlenmesinin ardından bu iki grup arasında savaş başlayacak.

"GEZEGİNİMİZİ İSTİLA EDECEKLER"

Aesthetictimewarper, insanların uzaylıları kışkırtacağını ve daha sonra uzaylıların Dünya'yı işgal edeceğini öne sürdü. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahıs, uzaylıların elindeki gelişmiş silahlara da dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu iddialara inanırken, bazıları ise gerçek dışı olarak nitelendirdi.

UZAYLILARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tüm bu iddiaların gölgesinde başta Mars'ta yaşam için yürütülen çalışmalar olmak üzere uzaylıları bulmak için başlatılan çalışmaların hız kazanması dikkat çekiyor. Zaman yolcusu da insanların bu adımlarının uzaylıların dünyaya gelmesiyle bağlantısı olacağını ileri sürüyor.

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Medya, Savaş, Mayıs, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya '2300 yılından geliyorum' diyen adam 2022 yılının 24 Mayıs'ında uzaylıların geleceğini iddia etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "2300 yılından geliyorum" diyen adam 2022 yılının 24 Mayıs'ında uzaylıların geleceğini iddia etti - Son Dakika
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