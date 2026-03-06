24 Eyalet, Trump'a Gümrük Vergisi Davası Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24 Eyalet, Trump'a Gümrük Vergisi Davası Açıyor

24 Eyalet, Trump\'a Gümrük Vergisi Davası Açıyor
06.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 24 eyalet, Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerini durdurmak için dava açacağını duyurdu.

ABD'de 24 eyalet, Yüksek Mahkeme'nin tarifelerle ilgili kararının ardından Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergisini durdurmak için dava açacaklarını duyurdu.

ABD'nin Oregon eyaletinin başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerin Trump'ın Kongre onayı olmadan dünya genelinde tarifeleri artırmaya yönelik son girişimine itiraz ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde, Trump'ın 'Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak' amacıyla dava açacağı belirtildi.

Trump ile yönetiminin son girişimlerinin yasayı ihlal ettiği, anayasal güçler ayrılığını zedelediği ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiğinin savunulduğu kaydedilen açıklamada, Oregon, Arizona, California, New York, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky ve Pennsylvania'nın dava açacak 24 eyalet arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 24 Eyalet, Trump'a Gümrük Vergisi Davası Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’a sorusu olay oldu Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
MSB’den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi MSB'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi

09:16
FIFA’dan devrim gibi karar Dünya Kupası’nda maçlar duracak yerine o başlayacak
FIFA'dan devrim gibi karar! Dünya Kupası'nda maçlar duracak yerine o başlayacak
09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
08:25
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
07:07
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 09:39:48. #.0.4#
SON DAKİKA: 24 Eyalet, Trump'a Gümrük Vergisi Davası Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.