Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Yarın Başlıyor

11.06.2026 09:38  Güncelleme: 10:33
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Almanya'da düzenlenecek 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin programı tanıtıldı. 12-19 Haziran'da gerçekleşecek festivalde film gösterimleri, paneller ve sektör buluşmaları yer alacak.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)- Almanya'nın önemli kültür etkinlikleri arasında gösterilen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin bu yılki programı tanıtıldı. 12-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festival, film gösterimleri, paneller ve sektör buluşmalarıyla Türkiye ve Almanya arasında kültürel diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Festivalin açılış galası 13 Haziran'da CineStar Metropolis'te yapılacak.

26.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda festivalin bu yılki programı, hedefleri ve öne çıkan etkinlikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantının basın sözcülüğünü yapan Ekin Kapusuz, festivalin bu yıl da Frankfurt başta olmak üzere Rhein-Main bölgesindeki çeşitli kültür ve sinema merkezlerinde izleyiciyle buluşacağını belirterek, etkinliğin kültürlerarası diyaloğa katkı sunan önemli bir platform olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Frankfurt Belediyesi adına konuşan Belediye Meclisi Üyesi Christian Setzepfand ise festivalin kentin uzun yıllardır önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi. Frankfurt'un çok kültürlü yapısına dikkat çeken Setzepfand, sanat ve kültürün toplumlar arasında köprü kurmadaki rolüne vurgu yaparak, festivalin göç, kimlik, demokrasi ve toplumsal dayanışma gibi güncel temaları ele almasının önemine değindi.

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı da yaptığı konuşmada, festivalin 26 yıldır kültürel diyalog ve karşılıklı anlayış için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Sinemanın ortak hikayeler üzerinden insanları bir araya getirdiğini belirten Sıtkı, bu yılki programda göç, kimlik, toplumsal değişim, aidiyet ve kültürel çeşitlilik temalarının öne çıkacağını söyledi. Sıtkı, festivalin yalnızca bir film etkinliği değil, aynı zamanda kültürlerarası bir diyalog platformu olduğunun altını çizdi.

Festival Asistanı Yasemin Eycan ise programın detaylarını paylaştı. Bu yıl Türkiye, Almanya ve uluslararası ortak yapımlardan oluşan geniş bir seçkinin izleyiciyle buluşacağını belirten Eycan, uzun metraj filmler, belgeseller, kısa filmler, çocuk ve aile filmleri ile özel gösterimlerin programda yer alacağını aktardı. Ayrıca söyleşi ve panellerin yanı sıra genç sinemacılara yönelik etkinlikler, sektör buluşmaları ve Türkiye-Almanya yapımcı toplantılarının da düzenleneceğini bildirdi.

Basın Sözcüsü Ekin Kapusuz ayrıca festivalin açılış galasının 13 Haziran'da CineStar Metropolis'te yapılacağını duyurdu. Festival kapsamında Sibel Kekilli, Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Meltem Kaptan, Şebnem Bozoklu ve Ozan Akbaba'nın onur konuğu olarak yer alacağı açıklandı. Kapusuz, festivalin genç yetenekleri destekleyen uluslararası bir platform olmayı sürdürdüğünü belirtti.

12–19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin, bu yıl da sinema aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Yarın Başlıyor - Son Dakika

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