800'ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla otomobili taşıyan dev kargo gemisi Alaska açıklarında alev aldı. Yük gemisindeki yangın 24 saatten uzun bir süredir devam ederken ABD Sahil Güvenliği yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini bildirdi.
Alaska'nın Anchorage kentine yaklaşık bin 200 mil mesafede yer alan "Morning Midas" isimli geminin güvertesinde salı öğlen saatlerinde dumanlar çıkmaya başladı.
Mürettebat yangını kontrol altına almayı başaramazken 15 dakika sonra ise bir tehlike uyarısı verdiler. 22 kişilik mürettebat bir filikayla birlikte gemiden ayrılıp ticari bir gemi tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Sözcüsü, yangının yanmaya devam etmesine izin verdiklerini ve araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabilme riskinden ötürü gemiyi güvenli bir mesafeden izlediklerini söyledi.
26 Mayıs'ta Çin'in Yantai kentinden yola çıkan dev kargo gemisinin 15 Haziran tarihinde Meksika'daki Lázaro Cárdenas'a ulaşması bekleniyordu.
Son Dakika › Dünya › 3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın - Son Dakika
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