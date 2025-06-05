3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

800'ü elektrikli araç olmak üzere 3 binden fazla otomobili taşıyan dev kargo gemisi Alaska açıklarında alev aldı. Yük gemisindeki yangın 24 saatten uzun bir süredir devam ederken ABD Sahil Güvenliği yangının sürmesine izin vereceklerini çünkü elektrikli araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabileceğini bildirdi.

GEMİDEN DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Alaska'nın Anchorage kentine yaklaşık bin 200 mil mesafede yer alan "Morning Midas" isimli geminin güvertesinde salı öğlen saatlerinde dumanlar çıkmaya başladı.

22 MÜRETTEBAT TİCARİ BİR GEMİ TARAFINDAN KURTARILDI

Mürettebat yangını kontrol altına almayı başaramazken 15 dakika sonra ise bir tehlike uyarısı verdiler. 22 kişilik mürettebat bir filikayla birlikte gemiden ayrılıp ticari bir gemi tarafından kurtarıldı.

PATLAMA İHTİMALİ NEDENİYLE SÖNDÜRÜLMÜYOR

Sahil Güvenlik Sözcüsü, yangının yanmaya devam etmesine izin verdiklerini ve araçlarda bulunan lityum iyon pillerin patlayabilme riskinden ötürü gemiyi güvenli bir mesafeden izlediklerini söyledi.

26 Mayıs'ta Çin'in Yantai kentinden yola çıkan dev kargo gemisinin 15 Haziran tarihinde Meksika'daki Lázaro Cárdenas'a ulaşması bekleniyordu.