Japonya\'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasında normalleşme sürecini sürdürerek politika faizinde yeni bir artışa gitti. Banka, kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti.

Bu karar, Aralık 2025'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı olurken, Japonya'da faiz oranları son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ENFLASYON BASKISI ETKİLİ OLDU

BOJ, kararın arkasında Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve Japon yenindeki değer kaybının yarattığı fiyat baskılarının bulunduğunu belirtti.

Uzun yıllardır düşük faiz politikası uygulayan Japonya, son dönemde artan enflasyon riskleri nedeniyle para politikasında daha sıkı bir duruş sergilemeye başladı.

PARA POLİTİKASINDA NORMALLEŞME SÜRÜYOR

Uzmanlar, faiz artışının BOJ'un ultra gevşek para politikasından çıkış sürecinin önemli bir adımı olduğunu değerlendiriyor. Kararın ardından piyasalarda Japon yeninin güçlenebileceği ve enflasyonla mücadelede yeni adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.