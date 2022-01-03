33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan Li Jingwei, evinden kaçırılıp bir çocuk kaçakçılığı çetesine satıldığında 4 yaşındaydı.

Şu anda 37 yaşında olan Li, Çin'de 'Douyin' olarak bilinen video paylaşım sitesi TikTok'ta kendi elleriyle çizdiği bir haritayı paylaştı. Polis ekipleri, haritadan yola çıkarak önce Li'nin kaçırıldığı köyü, ardından da anneyi buldu.

DNA TESTİ YAPILDI VE ANNESİNİ BULDU

Li, polis ekiplerinin de devreye girmesiyle birlikte Yunnan eyaletinde annesiyle bir araya geldi. DNA testi yaptıran adam yıllar sonra biyolojik annesine kavuştu. Li'nin annesine kavuştuğu anın video görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Li, 1989 yılında Yunnan Eyaleti'nin güneybatısında bulunan Zhaotong şehri yakınlarında kaçırılmış ve ardından köyünden 1800 kilometre uzakta yaşayan başka bir aileye satılmıştı.

Şu anda Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yaşayan ve onu evlat edinen ebeveynlerine kökeni hakkında soru sormayı veya DNA testi yaptırmayı başaramadığını söyleyen Li, bu yüzden internette böyle bir yönteme giriştiğini belirtti.