5. Ulusal Arktik Araştırma Seferi Tamamlandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5'inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 kişilik bilim heyetinin, oşinografi ve biyoloji, kimya ve atmosfer bilimleri, meteoroloji ve uydu sistemleri odağında toplam 19 bilimsel proje yürüttüğünü belirtti. Bakan Kacır, "Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda birinci olan 3 lise öğrencimiz projelerini Arktik'in zorlu şartlarında test ettiler ve Türkiye'nin kutup bilim araştırmalarına katkı sundular. Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador'dan bilim insanlarının da dahil olduğu seferle uluslararası iş birliğimizi bir adım daha öteye taşıdık. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürüttüğümüz, bir ay süren sefer boyunca, Arktik Okyanusu'nda atmosfer, oşinografi, biyolojik çeşitlilik ve çevresel etkileşimlere dair kapsamlı veriler toplandı. Elde edilen verilerin, Arktik bölgesinde iklim değişikliği, insan kaynaklı etkiler ve ekosistem dinamikleri üzerindeki sonuçları bilim dünyasına sunulacak. İnsanlığın müreffeh geleceği için bilimsel faaliyetlere katkı sunmaya, ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak, sözümüzü ve etkimizi güçlü kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.