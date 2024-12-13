50 Yaş Altı Bireylerde Bağırsak Kanseri Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

50 Yaş Altı Bireylerde Bağırsak Kanseri Vakaları Artıyor

50 Yaş Altı Bireylerde Bağırsak Kanseri Vakaları Artıyor

Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, dünya genelinde 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakaları hızla artış gösteriyor. İngiltere, en hızlı artış yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, abur cubur tüketimi ve obezite gibi faktörlere dikkat çekiyor.

13.12.2024 01:18  Güncelleme: 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜNYA genelinde 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri vakalarının hızla arttığı belirtildi.

Lancet Oncology dergisinde yayımlanan bir araştırma, 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri vakaları açısından incelendiğinde İngiltere'nin bu artışın en hızlı yaşandığı ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Araştırma kapsamında 50 farklı ülkenin bağırsak kanseri verileri incelendi. 27 ülkede hastalık oranlarında yükseliş görüldü. En büyük yıllık artış oranları Yeni Zelanda (yüzde 4), Şili (yüzde 4), Porto Riko (yüzde 3,8) ve İngiltere (yüzde 3,6) olarak sıralandı. Uzmanlar, bu artışın altında abur cubur tüketimi, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi faktörlerin yatabileceğini söyledi.

Amerikan Kanser Derneği'nden Hyuna Sung, "Bu küresel bir olgu. Daha önce sadece Batı ülkelerinde artış görülüyordu, ancak artık tüm dünyada belgeleniyor" dedi.

Bağırsak kanseri dünya genelinde en sık teşhis edilen üçüncü kanser türü ve kanserden ölümlerde ikinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, özellikle rektal kanama, karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişim ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlara karşı farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Genç nesillerdeki artışın küresel bir tehdit olduğunu vurgulayan araştırmacılar, erken teşhisi kolaylaştıracak farkındalık kampanyalarının ve önleme stratejilerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

Kaynak: DHA

İngiltere, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 50 Yaş Altı Bireylerde Bağırsak Kanseri Vakaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:00 Ankara’daki Suriye zirvesinin ardından dikkat çeken mesaj: Asla müsaade etmeyeceğiz Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından dikkat çeken mesaj: Asla müsaade etmeyeceğiz
00:20 TBMM’de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz
23:40 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Rusya ile Suriye’deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 01:58:01. #1.12#
SON DAKİKA: 50 Yaş Altı Bireylerde Bağırsak Kanseri Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.