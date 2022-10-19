50 yaş üzerinde hastalık riskini düşürmek için günde en az 5 saat veya daha fazla uyku

İngiltere'de 25 yıl boyunca takip edilen binlerce kişiden elde edilen verilere göre, günde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaş üzerindeki kişilerde hastalık riskinin düştüğü tespit edildi.

London College ve Paris Cité Üniversitesi'nden bilim insanlarının binlerce kişinin 25 yıllık veri analizi ve takibine dayalı bilimsel çalışmasına göre, günde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaş üstü kişilerde kronik hastalık riskinin düştüğü tespit edildi. Uyku süresinin kronik hastalıklarla ilişkisinin sürekli araştırıldığını altını çizen bilim insanları, 7 binden fazla erkek ve kadının verilerini 25 yıllık bir zaman dilimi içeresinde düzenli aralıklarla analiz etti.