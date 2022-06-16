700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu - Son Dakika
Üye Girişi

700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu

16.06.2022 12:08
700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu

700 yıllık Kırgızistan mezarlarını kazan bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucu 75 ila 200 milyon insanın ölümüne neden olan kara vebanın kaynağını tespit etti.

Günümüzde koronavirüs salgını ile boğuşan insanoğlu daha önceleri de birçok hastalıkla boğuşmak zorunda kaldı. Bunlar arasında en yıkıcısı ise 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da zirveye ulaşan ve Kuzey Afrika'da 75-200 milyon kadar insanın ölümüne yol açtığı düşünülen kara veba oldu. Bilim insanları, kara vebanın kaynağı ve gizemine ilişkin çok önemli tespitler gerçekleştirdi.

KAYNAĞI BİR TÜRLÜ BULUNAMADI

The Guardian'da yer alan habere göre kara ölüm olarak da adlandırılan virüs, ticaret yollarına yayılarak kıtaları sardığında on milyonlarca insan öldü. Salgının kaynağını ortaya çıkarmak için yoğun çabalara rağmen, kesin kanıtların olmaması neden ve nasıl çıktığı sorularını yanıtsız bıraktı.

VEBANININ ATASINI BULDULAR

Leipzig'deki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Prof. Johannes Krause,"Yalnızca Kara Ölüm'ün atasını değil, bugün dünyada dolaşan veba türlerinin çoğunun atasını da bulduk." dedi. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi bilim insanı Philip Slavin ise, "Kara Ölüm'ün kökeni hakkındaki asırlık tartışmaları sona erdirmeyi başardık" dedi. Salgının kaynağına ilişkin yapılan araştırmalardan sonuncusu Nature dergisinde yayımlandı.

700 YILLIK MEZARLAR KAZILDI

Slavin, Kırgızistan'ın kuzeyinde 1338-39 yıllarında ani ölümlerin anlatıldığı 1890 tarihli bir çalışmada ip ucu yakaladıklarını söyledi. Kara Veba'dan 7-8 yıl öncesine dair anlatının peşine düşen Slavin, antik DNA'ları inceleyen uzmanlardan oluşan bir ekip kurarak bölgeye gitti.

Bakterinin genomunun tam analizi, sekiz yıl sonra Avrupa'da Kara Ölüm'e neden olan türün doğrudan atası olduğunu ve sonuç olarak, muhtemelen bir sonraki kıtadaki nüfusun yarısından fazlasının ölüm nedeni olduğunu buldu. Bilim insanları, suşun yaşayan en yakın akrabasının aynı bölgedeki kemirgenlerde bulunduğunu söyledi.

DAHA AZ TEMAS, ÖLÜM ORANINI AZALTTI

İnsanlara hala hıyarcıklı veba bulaşmış olsa da, daha iyi hijyen ve enfeksiyonu insanlara bulaştırabilen sıçan pireleriyle daha az temas, daha fazla ölümcül veba salgınlarını önledi.

YORUMLAR
500
Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı Kırgızistan-Tacikistan sınır muhafızları arasında çatışma çıktı

Kuzey Afrika, Kırgızistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:23:08. #1.13#
SON DAKİKA: 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement