ABD\'ye ait askeri uçak, Japonya\'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü

Jiji Haber Ajansı ve diğer Japon medyasının Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre, ABD'ye ait Osprey askeri uçağı Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın içinde 8 kişi olduğu bildiriliyor.

MOTORUNDAN ATEŞ ÇIKTI

Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı. Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi. Japonya'daki ABD güçlerinin sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

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