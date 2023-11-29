 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü - Son Dakika

ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü

8 kişinin bulunduğu ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü.

ABD\'ye ait askeri uçak, Japonya\'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü
29.11.2023 - 09:46,  Güncelleme: 10:10
Abone Ol

Jiji Haber Ajansı ve diğer Japon medyasının Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre, ABD'ye ait Osprey askeri uçağı Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın içinde 8 kişi olduğu bildiriliyor.

MOTORUNDAN ATEŞ ÇIKTI

Sahil güvenlik sözcüsü, gemidekilerin güvenliği de dahil olmak üzere olayla ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı. Japon yayın kuruluşu MBC'nin bildirdiğine göre, kaza yerel saatle 14.47 civarında meydana geldi ve yerel sakinler, uçağın denize düştüğü sırada sol motorundan ateş çıktığını bildirdi. Japonya'daki ABD güçlerinin sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Japon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü - Son Dakika


09:46
ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü
09:40
Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam
09:27
Haklarında soruşturma başlatılan Özlem Öz isyan etti: Bilgim yok, bana soru sormayın Haklarında soruşturma başlatılan Özlem Öz isyan etti: Bilgim yok, bana soru sormayın
09:24
Kayıp milyon dolarlar Bulgaristan'da mı? Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün dikkat çeken trafiği Kayıp milyon dolarlar Bulgaristan'da mı? Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün dikkat çeken trafiği
09:02
Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor
08:53
Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var
08:33
15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında 15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında
08:32
Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu

Son Dakika
09:46 ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü
09:40 Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam
09:27 Haklarında soruşturma başlatılan Özlem Öz isyan etti: Bilgim yok, bana soru sormayın
09:24 Kayıp milyon dolarlar Bulgaristan'da mı? Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün dikkat çeken trafiği
09:02 Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor
08:53 Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var
08:32 Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu
08:33 15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında
08:27 Kızıl Goncalar dizisinden ilk fragman geldi! Başrol Özgü Namal rolü için tesettüre girdi
02:57 Fırtına, Sakarya'nın turistik ilçesini yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 10:23:56. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement