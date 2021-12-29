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80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü! - Son Dakika

80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!

29.12.2021 14:18
80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!

İtalya'da 80 yaşındaki bir adam, cinsel güç arttırıcı ilaç kullandıktan sonra birlikte olmaktan vazgeçen eşini bıçaklayarak katletti.

İtalya'nın doğusundaki Fanano di Gradara bölgesinde yaşanan olayda 61 yaşındaki Natalia Kyrychok isimli kadın, kendisinden 19 yaş büyük eşi Vito Cangini tarafından öldürüldü.

Ortaya atılan iddiaya göre kadın, Noel gecesi birlikte olacaklarına dair eşine söz verdi ancak 80 yaşındaki eşi Viagra isimli cinsel güç arttırıcı ilacı alınca fikrini değiştirdi. Durumu kabullenemeyen 80 yaşındaki adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.

KARISINI ÖLDÜRÜP, KÖPEĞİ YÜRÜYÜŞE ÇIKARDI

Eşinin cesedini yerde bırakan adamın cinayetten sonra odasına gidip yattığı, ertesi gün ise hiçbir şey yaşanmamış gibi kahvaltı yapıp köpeğini yürüyüşe çıkardığı belirtildi.

Cinayetle suçlanan Vito Cangini, eşini işverenine cinsel istek duymakla suçladı. Eşini öldürdükten sonra kadının şef olarak çalıştığı restoranı arayıp patronuna 'onu bir daha göremeyeceğini' söyleyen Cangini, "Biliyorum aranızda birşeyler dönüyordu" dedi.

Restoranın sahibine şüpheli gelen bu ifadeler, olayın polise intikal etmesine imkan tanıdı. Şüphelinin evine giden polis, yerde dört kez bıçaklanmış bir kadın cesedi buldu. Olay yerinde cinayette kullanılan bıçağı bulan polis, şüpheli Cangini'yi gözaltına aldı. Olaya dair soruşturma devam ediyor.

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Cinayet, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü! - Son Dakika
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