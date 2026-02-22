86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 86 yaşındaki çiftçi Mervin Raudabaugh, günümüzün ekonomik hırslarına meydan okuyan bir karara imza attı. Raudabaugh, yapay zeka veri merkezi kurmak isteyen teknoloji devlerinin yaklaşık 15 milyon dolarlık (yaklaşık 515 milyon TL) dudak uçuklatan teklifini, topraklarını korumak adına reddetti.

"ÇİFTLİĞİMİ YOK ETMEYE NİYETİM YOK"

The People'ın haberine göre Cumberland County bölgesinde 60 yılı aşkın süredir aynı arazide alın teri döken Raudabaugh, 261 dönümlük çiftliğini satmama gerekçesini duygusal ve net sözlerle özetledi: "Bu benim hayatımın bir parçası. Çiftliğimi yok etmeye hiç niyetim yok."

Aile geçmişini ve toprağın doğal değerini her türlü maddi kazancın üzerinde tutan yaşlı çiftçi, teknoloji devlerinin betonlaşma teklifine kapıyı tamamen kapattı.

15 MİLYON DOLAR YERİNE 1.9 MİLYON DOLARI SEÇTİ

Raudabaugh, arazisinin geleceğini garanti altına almak için alışılagelmişin dışında bir yol izledi. Araziyi satmak yerine, mülkün geliştirme haklarını Lancaster Farmland Trust adlı doğa koruma programına devretti. Bu anlaşma karşılığında kendisine yapılan teklifin çok altında, yaklaşık 1.9 milyon dolar ödeme aldı. Ancak bu karar, arazinin sonsuza kadar "sadece tarım amaçlı" kullanılmasını ve üzerinde hiçbir yapılaşma yapılamamasını yasal olarak güvence altına aldı.

Anlaşma sayesinde Raudabaugh'ın arazisi, o hayatta olmasa bile asla bir veri merkezine veya sanayi bölgesine dönüşmeyecek. Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmanın huzurunu yaşadığını belirten Raudabaugh, "Bu toprağın herkes için güzel ve tarım amaçlı kalmasını istiyorum" diyerek asıl zenginliğin toprak olduğunu belirtti.