AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarife Kararına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika
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AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarife Kararına Sert Tepki Gösterdi

AB, ABD\'nin Çelik ve Alüminyum Tarife Kararına Sert Tepki Gösterdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına karşı sert önlemler alacaklarını belirtti.

11.02.2025 13:35  Güncelleme: 13:36
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirme kararına sert karşılık vereceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu. ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına tarife koyma kararından üzüntü duyduğunu kaydeden Von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğini ve bunun da işletmelerle tüketicileri olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarife Kararına Sert Tepki Gösterdi - Son Dakika

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