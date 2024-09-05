AB, ABD ve İngiltere'den Tarihi Yapay Zeka Anlaşması - Son Dakika
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AB, ABD ve İngiltere'den Tarihi Yapay Zeka Anlaşması

AB, ABD ve İngiltere\'den Tarihi Yapay Zeka Anlaşması

Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere, dünyada yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası yapay zeka anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, insan hakları ve hesap verebilirliğe öncelik verirken, yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan zararlar için sorumluluk getirecek. Ayrıca, bu sistemlerin vatandaşların eşitlik ve mahremiyet haklarına saygı duyması zorunlu kılınacak ve hak ihlali mağdurlarına yasal yardım sağlanacak.

05.09.2024 17:39
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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) ile ABD ve İngiltere, yapay zeka düzenlemelerinde insan haklarına ve hesap verebilirliğe öncelik veren, dünyada yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası yapay zeka anlaşmasına imza attı.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, bugün Litvanya'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında bir araya gelerek, geçen mayıs ayında Avrupa Konseyi'nce kabul edilen sözleşmeye imza attığı bildirildi.

AB Komisyonu, Birliği temsilen yapay zeka konusundaki Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesinin bugün Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında imzalandığını açıkladı.

Anlaşmanın, insan hakları ve demokratik değerlerin, kamu ve özel sektör yapay zeka modellerinin düzenlenmesinde önemli role sahip olduğu vurgulandı.

Anlaşmanın, imzalayan ülkeler için yasal açıdan bağlayıcılığı bulunan dünyanın ilk yapay zeka uluslararası anlaşması olduğu ve yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ayrımcılıktan herkesi sorumlu kılacağı bildirildi.

Ayrıca, söz konusu sistemlerin vatandaşların eşitlik ve mahremiyet haklarına saygı göstermesini zorunlu kıldığı ve yapay zeka hak ihlalleri mağdurlarına yasal kaynaklar sağlanacağı belirtildi. Bununla birlikte, herhangi bir ihlal olması durumunda, para cezaları gibi uygulamalar henüz yürürlüğe konulmadı.

Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, anlaşmanın imzalanmasının küresel anlamda "önemli bir ilk adım" olduğunu ifade etti.

ABD Kongresi, yapay zeka düzenlemesi için henüz ülke çapında bir yaptırım uygulamadı. Ancak Biden yönetimi tarafından yapay zeka güvenliği için komiteler görevlendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya AB, ABD ve İngiltere'den Tarihi Yapay Zeka Anlaşması - Son Dakika

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