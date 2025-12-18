AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor

AB\'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor
18.12.2025 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla dikkat çeken bir plan hazırladı. Söz konusu plana göre, konut sıkıntısı çekilen bölgelerdeki kısa vadeli kiralamalar sınırlandırılacak, konut arzı daha hızlı bir biçimde artırılacak. Ayrıca konut inşa izinlerinde de kolaylaştırmaya gidilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla hazırlanan ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı hakkında açıklama yayımladı.

KONUT FİYATLARI VE KİRALAR HIZLA ARTTI

AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiraların da yüzde 20'nin üzerinde artmasıyla milyonlarca Avrupalının konut bulmakta zorlandığına işaret edilen açıklamada, konut krizinin iş gücü hareketliliğini, eğitime erişimi ve aile kurmayı olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'daki konut sorununun AB ekonomisinin rekabet gücüne ve Avrupa'nın sosyal uyumuna zarar verdiğine dikkat çekilerek, krizin üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesinin öneminin altı çizildi

KISA DÖNEM KİRALAMALARA SINIRLAMA GELİYOR

Söz konusu plana göre, konut arzı daha hızlı bir biçimde artırılacak, konut sıkıntısı çekilen bölgelerdeki kısa vadeli kiralamalar sınırlandırılacak. Ayrıca konut inşa izinlerinde de kolaylaştırmaya gidilecek.

AB'den konut krizine karşı plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor

AB Komisyonunun konut konusunda üye ülkeleri, bölgeleri ve şehirleri destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu plan, konut arzının artırılmasına, yatırım ve reformların tetiklenmesine, konut sıkıntısı çeken bölgelerdeki kısa vadeli kiralamaların ele alınmasına ve en çok etkilenen kişilerin desteklenmesine odaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, planın Avrupa konut inşaat stratejisi aracılığıyla konut arzı ve talebi arasındaki uyumsuzluğu gidereceği, daha üretken ve yenilikçi bir inşaat ve yapı yenileme sektörü kurulmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

SOSYAL KONUTLARA DESTEK KOLAYLAŞACAK

AB kamu yardımı kurallarında yapılacak değişiklikle, üye ülkelerin uygun fiyatlı ve sosyal konutları desteklemesinin kolaylaştırılacağına işaret edilen açıklamada, konut arzını kısıtlayan kurallar ve prosedürlerin sadeleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun bugüne kadar konut alanında 43 milyar Euro'luk önemli yatırımları harekete geçirdiği anımsatılarak, benzer yatırımların sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Dünya, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    çokta uyan ev sahibi olmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu 16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Sarıyer’de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü Sarıyer'de üst katı kayan bina gecekonduya yaslandı: Facianın eşiğinden dönüldü
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı Kadınları SGK’lı çalışan gibi göstermişler Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler
Bakan duyurdu İrlanda iltica başvurularını azaltıyor Bakan duyurdu! İrlanda iltica başvurularını azaltıyor
FETÖ’ye ağır darbe ByLock kullanan 160 kişi yakalandı FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat Hem evinden oldu hem borçlu çıktı Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

23:23
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi
23:01
Üst üste 4 penaltı kurtardı FIFA Kıtalararası Kupası’nda şampiyon PSG
Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG
22:48
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
22:33
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması
22:29
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
21:59
Arabeskin sevilen ismi Cansever’den kötü haber Son halini paylaştı, dua istedi
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
21:10
Çarkıfelek’in hostesi Emel Özkızıltaş’ın son hali görenleri şaşırttı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 01:06:54. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.