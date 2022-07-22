AB'den, Kuzey İrlanda Protokolü'yle ilgili İngiltere'ye karşı 4 yeni yasal süreç

Avrupa Komisyonu, Kuzey İrlanda Protokolü'nü ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce başlatılan süreçlere ek olarak İngiltere'ye karşı 4 yeni yasal süreç başlattığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komisyon'un, Kuzey İrlanda Protokolü'nün önemli bölümlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Haziran'da başlatılan ihlal prosedürlerine ek olarak İngiltere'ye karşı 4 yeni ihlal prosedürü başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu, 27 AB üye devleti ve Avrupa Komisyonu'nun Protokolü uygulamaya yönelik tekrarlanan çağrılarına rağmen İngiltere hükümeti bunu başaramadı" denildi. Komisyon'un, İngiltere ile ortak çözümler aramak için bir alan yaratmaya yönelik bir yıldan fazla bir süredir belirli ihlal prosedürlerini başlatmaktan kaçındığı ancak İngiltere'nin geçen Şubat ayından bu yana anlamlı tartışmalara girme konusundaki isteksizliğinin ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün tek taraflı değiştirilmesini öngören yasa tasarısı olan 'Kuzey İrlanda Protokolü Yasası'nın İngiltere parlamentosundaki sürecinin devam etmesinin 'yapıcı işbirliği ruhuna doğrudan aykırı' olduğu ifade edildi.

GEREKÇELERİ SIRALANDI

Komisyon, İngiltere'ye karşı başlatılan 4 yeni ihlal prosedürünün gerekçelerini sırasıyla şu şekilde sıraladı: Malların Kuzey İrlanda'dan Birleşik Krallık'a hareketiyle ilgili geçerli gümrük gereksinimlerine, denetim gereksinimlerine ve risk kontrollerine uyulmaması, 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ÖTV ile ilgili genel AB kurallarını belirleyen AB mevzuatının iç hukuka aktarımını bildirmemek, diğer hükümlerin yanı sıra küçük üreticilerin tüketim vergisi oranlarını düşürmelerine erişimini kolaylaştıran alkol ve alkollü içecekler üzerindeki tüketim vergilerine ilişkin AB kurallarının iç hukuka aktarımının bildirmemek ve E-ticaret için Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili AB kurallarını uygulamamak.

İNGİLTERE'NİN MEKTUPLARI YANITLAMASI İÇİN 2 AYI VAR

İhlal prosedürlerinin amacının bir dizi kilit alanda Protokol ile uyumun güvence altına alınması olduğu ifade edilirken, bu uyumun Kuzey İrlanda'nın Avrupa Ortak Pazarı'na ayrıcalıklı erişiminden yararlanmaya devam etmesi için esas olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada, İngiltere'ye gönderilen mektupların, yetkililerin Protokol şartlarına uyumu yeniden sağlamak için hızlı düzeltici önlemler almalarını talep etmekte olduğu ve İngiltere'nin mektupları yanıtlaması için 2 ayı olduğu kaydedildi.

KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ

Protokolle ilgili olarak, "AB ve Birleşik Krallık arasındaki uzun ve yoğun tartışmalardan sonra Protokol, İngiltere hükümeti tarafından seçilen Brexit türüne göre ve Brexit'in yarattığı zorlukları uzlaştırmak için ortaklaşa bulunan en iyi çözümdür. Protokol, Çekilme Anlaşması'nın ayrılmaz bir parçasıdır. İrlanda adasında sert bir sınırdan kaçınır, 1998 Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması'nı tüm boyutlarıyla korur ve AB'nin ortak pazarının bütünlüğünü sağlar" bilgisi yer aldı.