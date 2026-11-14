AB liderleri Ukrayna barış ekibini AB kurumları ve E5 grubundan oluşturdu

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Liderler, Ukrayna'daki barış müzakereleri için Avrupa ekibinin, AB kurumları ve 'Gönüllüler Koalisyonu'nun E5 grubundan (Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İngiltere) oluşmasını kararlaştırdılar" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dublin'deki gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından dün ortak basın toplantısı düzenlediler. Zirve'de Ukrayna'daki durumu ve barış anlaşmasına yönelik devam eden müzakereleri ele aldıklarını belirten Costa, "Tutumumuz nettir. Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna'nın güvenliğiyle başlar. Rusya'yı müzakere masasına getirmeyi amaçlayan tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Devam eden süreci desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz ve bu sürecin somut sonuçlar doğurmasını umuyoruz" diye konuştu.

Costa, "Liderler, Ukrayna'daki barış müzakereleri için Avrupa ekibinin, AB kurumları ve 'Gönüllüler Koalisyonu'nun E5 grubundan oluşmasını kararlaştırdılar. Bu müzakerelerdeki ilkelerimiz ve tutumumuz herkes tarafından bilinmektedir. Avrupa ekibimiz yakın koordinasyon içinde ve tam bir birlik içerisinde hareket etmeyi sürdürecektir" dedi.

"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİYLE İLGİLİ KARAR VERME MEŞRUİYETİNE YALNIZCA UKRAYNA SAHİPTİR"

Avrupa'nın, Ukrayna'nın geleceği ve kıtanın güvenliğini şekillendiren tüm görüşmelerde tek ve net sesle konuşması gerektiğini kaydeden Costa, bunun ortak bir çaba olduğunu dile getirdi. Costa, "Ukrayna'nın toprakları ve egemenliğiyle ilgili konularda karar verme meşruiyetine yalnızca Ukrayna sahiptir. Avrupa Birliği'nin ise Ukrayna'nın Avrupa'daki geleceği, yeniden inşası ve refahı konularının ele alınmasında merkezi bir rolü bulunmaktadır. Güvenlik garantileri ise NATO ile yakın koordinasyon içerisinde, Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu çabada bir Avrupa ekibi olarak birlikte hareket edeceğiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasını desteklemek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Barışın adil olabilmesi için son 50 yıldır Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan ilkelere, yani bu temel prensiplere dayanması gerekir" ifadelerini kullandı.

En acil önceliklerinin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu mali ve askeri desteği sağlamak olduğunun altını çizen Costa, "Ukrayna'nın AB üyeliğine yönelik ilerleyişini desteklemeliyiz. Bu nedenle, 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun yakında sunacağı öneriler doğrultusunda Ukrayna'nın gelecek yıl ve sonrasındaki finansman ihtiyaçlarını ele alacağız" şeklinde konuştu.