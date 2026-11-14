AB liderleri Ukrayna barış ekibini AB kurumları ve E5 grubundan oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB liderleri Ukrayna barış ekibini AB kurumları ve E5 grubundan oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB liderleri Ukrayna barış ekibini AB kurumları ve E5 grubundan oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB liderleri, Ukrayna'daki barış müzakereleri için Avrupa ekibinin AB kurumları ve Gönüllüler Koalisyonu'nun E5 grubundan oluşmasını kararlaştırdı. Costa, Ukrayna'nın toprakları ve egemenliğiyle ilgili karar verme meşruiyetinin yalnızca Ukrayna'da olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Liderler, Ukrayna'daki barış müzakereleri için Avrupa ekibinin, AB kurumları ve 'Gönüllüler Koalisyonu'nun E5 grubundan (Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve İngiltere) oluşmasını kararlaştırdılar" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dublin'deki gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından dün ortak basın toplantısı düzenlediler. Zirve'de Ukrayna'daki durumu ve barış anlaşmasına yönelik devam eden müzakereleri ele aldıklarını belirten Costa, "Tutumumuz nettir. Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna'nın güvenliğiyle başlar. Rusya'yı müzakere masasına getirmeyi amaçlayan tüm diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Devam eden süreci desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz ve bu sürecin somut sonuçlar doğurmasını umuyoruz" diye konuştu.

Costa, "Liderler, Ukrayna'daki barış müzakereleri için Avrupa ekibinin, AB kurumları ve 'Gönüllüler Koalisyonu'nun E5 grubundan oluşmasını kararlaştırdılar. Bu müzakerelerdeki ilkelerimiz ve tutumumuz herkes tarafından bilinmektedir. Avrupa ekibimiz yakın koordinasyon içinde ve tam bir birlik içerisinde hareket etmeyi sürdürecektir" dedi.

"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİYLE İLGİLİ KARAR VERME MEŞRUİYETİNE YALNIZCA UKRAYNA SAHİPTİR"

Avrupa'nın, Ukrayna'nın geleceği ve kıtanın güvenliğini şekillendiren tüm görüşmelerde tek ve net sesle konuşması gerektiğini kaydeden Costa, bunun ortak bir çaba olduğunu dile getirdi. Costa, "Ukrayna'nın toprakları ve egemenliğiyle ilgili konularda karar verme meşruiyetine yalnızca Ukrayna sahiptir. Avrupa Birliği'nin ise Ukrayna'nın Avrupa'daki geleceği, yeniden inşası ve refahı konularının ele alınmasında merkezi bir rolü bulunmaktadır. Güvenlik garantileri ise NATO ile yakın koordinasyon içerisinde, Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu çabada bir Avrupa ekibi olarak birlikte hareket edeceğiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasını desteklemek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Barışın adil olabilmesi için son 50 yıldır Avrupa güvenliğinin temelini oluşturan ilkelere, yani bu temel prensiplere dayanması gerekir" ifadelerini kullandı.

En acil önceliklerinin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu mali ve askeri desteği sağlamak olduğunun altını çizen Costa, "Ukrayna'nın AB üyeliğine yönelik ilerleyişini desteklemeliyiz. Bu nedenle, 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun yakında sunacağı öneriler doğrultusunda Ukrayna'nın gelecek yıl ve sonrasındaki finansman ihtiyaçlarını ele alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
Savaş ve ÇatışmaDiplomasiPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:21
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:12:04. #.0.2#
SON DAKİKA: AB liderleri Ukrayna barış ekibini AB kurumları ve E5 grubundan oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android