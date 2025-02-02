AB, Savunma Konulu İlk Zirve Toplantısını Düzenliyor

AB, tarihinde ilk defa savunma konusunda zirve toplantısı düzenliyor.
Avrupa Birliği (AB), yarın düzenleyeceği ilk savunma konulu zirve toplantısında Avrupa'nın bu alanda kendi sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi için neler yapılabileceğini tartışacak. Gayriresmi nitelikli toplantıda herhangi bir karar alınmayacak.
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