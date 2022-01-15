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AB, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

AB, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabasını memnuniyetle karşıladı

15.01.2022 11:00
AB, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Peter Stano, AB'nin, hem Türkiye'nin hem de Ermenistan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya istekli olmasını ve bu amaçla özel temsilci atamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü Peter Stano, AB'nin, hem Türkiye'nin hem de Ermenistan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya istekli olmasını ve bu amaçla özel temsilci atamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Sözcü Stano tarafından Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine dair yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, iki ülkenin de ilişkilerin normalleşmesi için çalışmaya istekli olmasını ve bu amaçla özel temsilci atamasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Açıklamada, özel temsilcilerin dün Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme 'ileriye doğru atılmış önemli bir adım' olarak ifade edilirken, AB'nin hem Türkiye'yi hem de Ermenistan'ı bu konuda desteklediği belirtildi.

Normalleşme yönündeki daha fazla somut adımın, bölgesel istikrar, uzlaşı ihtimali ve ekonomik kalkınma açısından 'iyi haber' olduğu belirtilen açıklamada; Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, AB'nin iki ülkeyle de olan ilişkilerinde 'kilit önem' taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, AB tarafından 2014 yılından bu yana birçok alanda ilişkilerin normalleşmesine zemin hazırlamayı amaçlayan projelere kaynak sağlandığı ve AB'nin, ilişkilerin normalleşmesine yönelik olası ek adımlara daha fazla destek sağlamaya hazır olduğu açıklandı.

ÖZEL TEMSİLCİLER MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilerek, "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir" denilmişti.


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Avrupa Birliği, Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: AB, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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