AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'e Ateşkes İçin Baskı Yapma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'e Ateşkes İçin Baskı Yapma Çağrısı Yaptı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail\'e Ateşkes İçin Baskı Yapma Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'daki durumu değerlendirerek İsrail'in ABD ve Fransa'nın önerdiği ateşkes anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini vurguladı ve bu yönde baskı yapılmasını istedi.

26.11.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e Lübnan'da ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görev süresinin sonuna gelmesi nedeniyle katıldığı son G7 toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu. Lübnan ziyaretini değerlendiren Borrell, "ABD ve Fransa'nın ara buluculuk yaptığı ateşkes anlaşmasının yapılmaması için hiçbir bahane olamaz. Ateşkesi uygulamamak için hiçbir bahane yok. Aksi takdirde Lübnan dağılacak" dedi.

Lübnan'da yaklaşık 4 bin sivil mağdurun bulunduğunu ve yüz bin evin yıkıldığını, belirten Borrell, "Bugün ateşkes önerisini onaylamak için İsrail'e baskı yapalım. Her gece, Beyrut şiddetli bir şekilde bombalanıyor. Netanyahu hükümetinin, ABD ve Fransa tarafından önerilen ateşkes anlaşmasını onaylayacağını umalım. Savaşı durdurun, insanları öldürmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'e Ateşkes İçin Baskı Yapma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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