"Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!

Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Hz. Muhammed'in torunlarından Hz. Hüseyin'i rüyasındagören Abbas Mousavi, "Bana dedi ki, 3 el kendine sık ve sana bir şey olmayacak" diyerek gittiği kent meydanında kendisine 3 el ateş etti.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Kendisine silahı doğrulttuğu anları da kayıt altına alan Abbas Mousavi, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kan kaybından öldü.