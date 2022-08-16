"Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı! - Son Dakika
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"Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!

16.08.2022 18:41

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Abbas Mousavi isimli şahsın kendisini vurduğu akılalmaz anlar yer aldı. "Hz. Hüseyin'i rüyamda gördüm, kendine 3 el sık bir şey olmayacak dedi" diyerek kendisini vuran Mousavi, kan kaybından hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Hz. Muhammed'in torunlarından Hz. Hüseyin'i rüyasındagören Abbas Mousavi, "Bana dedi ki, 3 el kendine sık ve sana bir şey olmayacak" diyerek gittiği kent meydanında kendisine 3 el ateş etti.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Kendisine silahı doğrulttuğu anları da kayıt altına alan Abbas Mousavi, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kan kaybından öldü.

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Hz Muhammed, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Hz. Hüseyin söyledi' diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı! - Son Dakika
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