ABD, AB Soruşturma Grubundan Ayrıldı

(ANKARA) - ABD medyası, Washington'ın, Avrupa Birliği'ne (AB), Rusya'ya karşı yürütülen soruşturma grubundan ayrıldığını bildirdiğini iddia etti. Ukrayna'daki çatışma bağlamında, savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturmalar yürüten bu gruba ABD'nin 2023'te katıldığı belirtiliyor.

ABD merkezli The New York Times, ABD Adalet Bakanlığı'nın, Ukrayna'daki çatışma bağlamında, savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturmalar yürüten soruşturma grubundan ABD'nin çekildiğini AB yetkililerine bildirdiğini iddia etti.

ABD, Ukrayna'ya karşı Saldırganlık Suçu Soruşturma Uluslararası Merkezi'ne 2023 yılında Ukraynalılara karşı işlenen suçlardan dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kişisel olarak sorumlu tutma taahhüdü bulunan ABD'nin öceki Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde katılmıştı.

Gazeteye göre, bu grup ayrıca Belarus, Kuzey Kore ve İran yönetimlerine karşı da soruşturmalar yürütüyordu. Washington'un ayrılma kararını, 17 Mart'ta Avrupa Birliği'nin adli işbirliği kurumu olan Eurojust üyelerine yazılı olarak da duyurması bekleniyor.