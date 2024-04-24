ABD Adalet Bakanlığı, Larry Nasser'ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, Larry Nasser'ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı, Larry Nasser\'ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı, ulusal jimnastik takımının doktoru Larry Nasser'ın cinsel saldırı suçundan aldığı hapis cezasının yanı sıra, kurbanlarına da 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek. Tazminat anlaşması, FBI'ın cinsel saldırı şikayetlerini ciddiye almadığı iddialarıyla başlayan davada, 139 şikayetçi arasında yer alan ünlü jimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve Mckayla Maroney gibi isimlerin de bulunmasıyla gerçekleşti. Adalet Bakanlığı yetkilisi Benjamin C Mizer, tazminatın, kurbanlara zararlarını tamir etmese de iyileşmeleri için kritik bir destek sağlamayı amaçladığını belirtti. Larry Nasser'ın işlediği suçlardan kaynaklanan hukuki ödemeler ise 1 milyar doları aştı.

24.04.2024 06:02
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ABD Adalet Bakanlığı, ulusal jimnastik takımının doktoru Larry Nasser’ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İki yıl önce açılan davada Nasser’ın kurbanları Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın cinsel saldırı şikayetlerini ciddiye almadığını iddia etmişti.

139 şikayetçi arasında ABD’nin Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan jimnastikçileri Simone Biles, Aly Raisman ve Mckayla Maroney de bulunuyor.

Nassar şu anda, cinsel saldırı suçundan aldığı 175 yıllık hapis cezasını yatıyor.

2021’de Adalet Bakanlığı’nın Genel Denetleme Kurumu, FBI’ın Nassar hakkındaki iddiaları dikkate almadığı ve bir dizi hata yaptığı sonucuna varmıştı.

FBI’ın Nassar ile ilgili soruşturması 2015’te başladı, ancak Denetleme Kurumu soruşturmada hatalar tespit etti ve ilk şikayetten bir yıldan uzun süre sonra bile Nassar’ın hasta görmeye devam ettiği belirtildi.

Şikayetçilerin çoğu, Nassar’ın tacizlerinin ilk olarak ihbar edildiği 2015’ten sonra cinsel saldırıya uğradıklarını söyledi. Kurbanların çoğu Nassar’ın ABD Jimnastik Programı’ndaki ya da kliniğinin bulunduğu Michigan State Üniversitesi’ndeki sporculardı.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Benjamin C Mizer, tazminat anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “On yıllar boyunca Nasser konumunu kötüye kullandığı ve hesap vermeden bakımı altında olanların güvenine ihanet etti. Bu iddialar en başından beri ciddiye alınmalıydı. Bu tazminat Nassar’ın verdiği zararı tamir etmeyecek ama umudumuz suçlarının bazı kurbanlarına iyileşmeye devam etmeleri için kritik desteği vermesi” dedi.

Mckayla Maroney 2022’deki açıklamasında Nassar’ın kurbanlarının, kendilerini korumakla görevli her bir kurum, ABD Olimpiyat Komitesi, ABD Jimnastik Takımı, FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından ihanete uğratıldığını söylemişti.

Nassar’ın işlediği suçlardan kaynaklanan hukuki ödemeler 1 milyar doları aştı.

Michigan State Üniversitesi 2018’de kurbanlara 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş, ABD Jimnastik Takımı, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi de 380 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapmıştı.

Toplamda 330 kadın Nassar’ın cinsel saldırıyla suçlamıştı. Nassar geçen yıl Florida’da yattığı hapishanede bir başka mahkum tarafından bıçaklanmış ve son anda kurtulmuştu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Adalet Bakanlığı, Larry Nasser'ın kurbanlarına 138,7 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika

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