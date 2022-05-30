ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas'taki saldırıya müdahalesini inceleyecek

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta Teksas'ın Uvalde kentinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'ndaki 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya polisin müdahalesini incelemeye aldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anthony Coley, Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin'in talebi üzerine bakanlığın, Uvalde'de 24 Mayıs'ta gerçekleşen silahlı saldırıya kolluk kuvvetlerinin verdiği yanıtla ilgili bir 'Kritik Olay İncelemesi' yapacağı belirtildi. İncelemenin amacının, o gün kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin ve tepkilerinin bağımsız bir değerlendirmesini yapmak, ilk müdahale ekiplerinin aktif saldırı olaylarına hazırlanmalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı olmak için çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları belirlemek olduğu ifade edildi. İncelemenin, Bakanlığın Topluma Yönelik Polislik Ofisi ile yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Adalet Bakanlığı'nın toplu silahlı saldırı ve diğer kritik olaylara ilişkin eylem sonrası incelemelerinde olduğu gibi, bu değerlendirme de adil, şeffaf ve bağımsız olacaktır. Adalet Bakanlığı, incelemesinin sonunda bulgularını içeren bir rapor yayınlayacak" ifadelerine yer verildi.