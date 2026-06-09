ABD Apache Helikopteri Hürmüz Boğazı'na Düştü - Son Dakika
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ABD Apache Helikopteri Hürmüz Boğazı'na Düştü

ABD Apache Helikopteri Hürmüz Boğazı\'na Düştü
09.06.2026 09:52
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Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait Apache helikopteri düştü, pilotlar kurtarıldı.

ABD ordusuna ait 'Apache' tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü bildirildi.

Amerikan basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait 'Apache' helikopterinin düştüğünü duyurdu. Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki NBA final maçını izledikten sonra John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pilotlar iyi. Kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Apache Helikopteri Hürmüz Boğazı'na Düştü - Son Dakika

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