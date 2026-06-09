ABD Apache Helikopteri Hürmüz Boğazı\'na Düştü

ABD ordusuna ait 'Apache' tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü bildirildi.

Amerikan basını, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait 'Apache' helikopterinin düştüğünü duyurdu. Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki NBA final maçını izledikten sonra John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pilotlar iyi. Kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız" dedi.