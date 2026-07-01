ABD Askeri Uçakları Bulgaristan\'dan Ayrıldı

BULGARİSTAN Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını bildirdi.
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların ülkeden ayrıldığını belirtti. Stoyanov açıklamasında, "ABD uçaklarının Bulgaristan'daki görevi sona erdi" ifadesini kullandı.
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