ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

10.03.2022 16:12
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Görüşmeye Polonya Savunma Bakanı Obrony Narodowej'de katıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, resmi ziyaret öncesi yaptığı açıklamada "Bu gezi, ABD'nin NATO Müttefiklerimizle birlik sergilemeye ve Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Ukrayna halkına destek sağlamaya devam ettiği için önemli bir anda yapılacak" dedi.


ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü
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ABD Başkan Yardımcısı Polonya ve Romanya Yolunda ABD Başkan Yardımcısı Polonya ve Romanya Yolunda

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü - Son Dakika
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