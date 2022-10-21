ABD Başkanı Biden'dan izleyenleri şoke eden hareketler! Kürsüde arkasına dönüp boşlukla konuştu - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan izleyenleri şoke eden hareketler! Kürsüde arkasına dönüp boşlukla konuştu

21.10.2022 11:27

ABD Başkanı Biden, son dönemde davranışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir gün kürsüden nasıl ineceğini şaşıran Biden, başka bir gün karşısında olmayan bir kişi ile tokalaşmak için elini havaya kaldırıyor. Son olarak bir köprü açılışına katılan 79 yaşındaki Biden, arkasındaki boşluğa dönerek konuşma yaptı. O anlar şaşkınlık yaratırken, ABD başkanının bu davranışları sonucu sağlık durumunun iyi olup olmadığı da gündeme geldi.

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, sık sık kameralar karşısında sergilediği hareketler ve gaflarla gündeme geliyor. Hatta yaptıkları ile Amerikan başkanının sağlık durumunun iyi olup olmadığı da sorgulanıyor. Son olarak ise Biden'ın kürsüde yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

BOŞLUKLA KONUŞTU

9 ay önce yıkılan Pensilvanya Fern Hollow Köprüsü'nün tamiratının bitmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, köprü açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması bittikten sonra bir anda arkasına dönen Biden, bir süre boşlukla sohbet etti. Daha sonra ise kendi etrafında bir tur dönerek kürsüde duraksayan Biden, kürsüden inerken de yolu şaşırır gibi oldu ama doğru yolu buldu.

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BIDEN DAHA ÖNCE DE OĞLUNUN ÖLÜM NEDENİNİ UNUTTU

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletindeki Vail'de yaptığı bir konuşmada da yanlışlıkla oğlu Beau'nun ' 'Irak'ta hayatını kaybettiğini'' dile getirdi. Biden, konuşmasında "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Biden'ın oğlu Beau'nun kanserden öldüğü biliniyor.

BİRÇOK DEFA GAF YAPTI

Biden, katıldığı açlık konulu konferanstaki konuşmasında geçen aylarda trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'yi aramıştı. Ayrıca Biden daha önceki konuşmalarında da birçok defa kürsüden nasıl ineceğini şaşırmıştı.

YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Bence ABD'yi bu adam yönetmiyor, perde arkasındaki kişiler yönetiyor, bu adam sadece görüntü kendisine faydası yok. Rahmetli Ecevit'in son zamanları gibi Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'dan izleyenleri şoke eden hareketler! Kürsüde arkasına dönüp boşlukla konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan izleyenleri şoke eden hareketler! Kürsüde arkasına dönüp boşlukla konuştu - Son Dakika
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