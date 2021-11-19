ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek

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Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlığıyla ilgili açıklama: Yerine Kamala Harris geçecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçecek. Biden başkanlık görevini geçici olarak başkan yardımcısına devredecek.

HARRIS GÖREVİ DEVRALACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontroller için Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne gideceğini duyurdu. Psaki, "Buradayken Başkan rutin kolonoskopi olacak. 2002 ve 2007'de eski Başkan George W. Bush'un durumunda da olduğu gibi, Anayasa maddesi gereği Biden, anestezi etkisinde olduğu süreçte görevlerini Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süreçte Beyaz Saray'ın Batı Kanadındaki kendi ofisinden çalışacak." ifadesini kullandı.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Sözcü Psaki, günün ilerleyen saatlerinde Biden'ın sağlık kontrolüne ilişkin yazılı bir özet yayımlayacakları bilgisini paylaştı.

BELLİ DURUMLARDA BAŞKAN GÖREVİNİ DEVREDEBİLİYOR

ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesine göre, Başkan görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini başkan yardımcısına devredebiliyor.

BAŞKANLIK YETKİSİNE SAHİP İLK KADIN OLACAK

Ayrıca Biden'ın anestezi altındayken geçici olarak yetkilerini devralacak olan Harris, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak.