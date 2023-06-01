ABD Başkanı Biden'ın zor anları! Yüzlerce kişinin katıldığı törende yere kapaklandı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın zor anları! Yüzlerce kişinin katıldığı törende yere kapaklandı

01.06.2023 22:25

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşması sonrası kürsüden inerken, dengesini kaybedip yere düştü. O anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

BU İLK DEĞİL

Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi. Biden geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşmüştü. ABD Başkanı Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.

BAŞKANLIĞA TEKRARDAN ADAY OLACAK

81 yaşında olmasına rağmen ABD'nin aktif başkanlık görevini yürüten Biden, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın zor anları! Yüzlerce kişinin katıldığı törende yere kapaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın zor anları! Yüzlerce kişinin katıldığı törende yere kapaklandı - Son Dakika
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