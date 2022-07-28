ABD'den enflasyonla mücadele paketi - Son Dakika
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ABD'den enflasyonla mücadele paketi

28.07.2022 11:08
ABD'den enflasyonla mücadele paketi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonla mücadele kapsamında atılacak ekonomik adımlara ilişkin detayları paylaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede enerji, vergi, sağlık alanlarında atılacak yeni adımlar yer aldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşmayla reçeteli ilaçları daha ucuz hale getirme şansımız var ve Uygun Bakım Yasası kapsamındaki aileler için yılda ortalama 800 dolar olmak üzere 13 milyon Amerikalı için sağlık sigortası maliyetlerini düşürebiliriz. Enerji projeleri için vergi kredileri ve yatırımlar sağlayarak enerji güvenliğimizi iyileştirecek ve iklim kriziyle mücadele edeceğiz. Bu, binlerce yeni iş yaratacak ve gelecekte enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır. Bu yasa, açığı bu yıl elde ettiğimiz 1,7 trilyon dolarlık rekorun üzerine çıkaracak ve enflasyonla mücadeleye de yardımcı olacak. Büyük şirketlerin adil vergi paylarını ödemelerini isteyeceğiz."

ABD'de Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1'e yükseldi.


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Kaynak: DHA

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