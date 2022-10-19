Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi - Son Dakika
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Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi

19.10.2022 08:26

ABD başkanı olduğu dönemde gazeteci Bob Woodward'a röportaj veren Donald Trump'ın ses kayıtları, aradan geçen 2 senenin ardından ortaya çıktı. Trump'ın kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak "Onunla iyi anlaşıyorum, benim için iyi gidiyor" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

ABD'li gazeteci Bob Woodward, 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yayınladı. "The Trump Tapes" (Trump Kayıtları) olarak lanse edilen 8 saatlik ses kaydını ABD medyası ortaya çıkardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İLGİLİ YORUMLARDA BULUNDU

Ses kayıtlarında ve Trump'ın verdiği açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisi de gündeme geldi. CNN'in yayınladığı ses kayıtlarında ve sesli kitaptan parçalarda Trump, Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili yorumlarda da bulundu.

"ERDOĞAN İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

CNN'in aktardığı haberde, "Röportajlarda Trump, Kim, Putin ve Erdoğan'ı beğendiğini söyledi ve onlarla aynı odadayken en akıllısının kendisi olduğunu söyledi. Sözcü'de yer alan habere göre 2020'nin Ocak ayında kaydedilen ses kaydında Trump, "Ben Erdoğan'la iyi anlaşıyorum. Benim için iyi gidiyor." dedi.

"KOLAY İNSANLARLA İYİ ANLAŞAMIYORUM"

Trump aynı dönemde verdiği röportajda, "Çok komik değil mi, ilişkilerimde daha sert insanlarla karşılaştıkça onlarla daha iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bunu bana bir gün açıklarsın, tamam mı? Fakat belki bu kötü bir şey değildir. Kolay olanları o kadar sevmiyorumdur ya da o kadar da iyi anlaşmıyorumdur" yorumunu yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi - Son Dakika
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