ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

ABD Başkanı Trump: Suriye\'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anımsatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım." dedi.

13.05.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretleri kapsamında ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Riyad'da düzenlenen zirvede konuşan Başkan Trump, Suriye ile ilgili kararını açıkladı.

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Donald Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN TALEBİ OLDU"

Trump, " Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." dedi.

TRUMP, SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Donald Trump, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek. Adı açıklanmayan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti." ifadesini kullandı ancak görüşmenin ne şekilde olacağına ilişkin başka bir detay vermedi.

YAPTIRIMLARI KALDIRMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Suudi Arabistan, Donald Trump, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • zeki69:
    Reis Adam Adam İİİ iki varsın kurban olduğum Reisim İİİ iki varsın ? 352 41 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zeki sen benim yrrama kurban ol sayesinde buralardasin kurban olacak bişey arıyorsan benimkine ol 11 215 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    erdogan herhalde kendini suriye cumhurbaskani sanmis da turkiyeye konulan ambargolari kaldirin demeyi unutmus. ya propaganda malzemesi diye fahrettin efendinizden metni alip yayinliyorsunuz da icerigine bakin be 37 173 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    RTE bunlara ne vaat etti çok merak ediyorum, trumpun her dediğine evet demiş gibi, nasıl ki 2004 de Kıbrıs'ın bir kısmını isterseniz verebiliriz diyordu, Suriye'de Kürdistan kurulmak üzere diye düşünüyorum 25 46 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    tabi tabi Erdoğan senden habersiz iş yapmıyor sen onami birşey soracaksın;) inanan kerizler yorumda 18 33 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Rte Trump.a telefon acsa Trump hemen hazirola geciyo...ama Turkiyeye yaptirimlari kaldirmiyooo...Savas uçaklarımizi da vermiyooo,2 milyar dolarimzi da vermiyoo...i 6 16 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    got kili haberler.com burdaki yorumumu unutmussunuz onu da silin hemen. millet gercekleri gorur serefsizliginize ragmen aman! akp para vermez size ac kalirsiniz 7 10 Yanıtla
  • Khamet:
    neden se hep Türk basında görüyorum Trump on Erdoğan la beraber karar aldık sözünü o kadar yabancı basına baktım kendi özel sosyal medya hesablarına hiç bir yerde görmedim nedense adam parayı seviyor şu an 1 trilyon dolar anlaşma yapıyor Arab inekler le Trump da sağıyor 3 4 Yanıtla
  • Abdul Halik Erdogan:
    Suriyeyi 3 e 4 e böldü parçaladı halen Trampin selamını almaya çalışanlar var yazıklar olsun bu insanlara. 2 0 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Sende benimkine kurban ol 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 00:43:18. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.