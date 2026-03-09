ABD Büyükelçiliği Personeline Tahliye Talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeli ve ailelerine 'güvenlik riskleri' gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine 'güvenlik riskleri' gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği bildirildi.
