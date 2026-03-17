ABD Büyükelçisi de Netanyahu\'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee arasında gerçekleşen görüşmede dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmenin başında Huckabee'nin Netanyahu'nun sağlık durumunu kontrol etmek için geldiğini söylemesi gündem oldu.

"HAYATTA OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETTİ"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, görüşmenin başında ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun iyi olup olmadığından emin olmak istediğini belirtti. Bu sözler, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Netanyahu ise bu sözlere esprili bir şekilde yanıt verirken, sosyal medyada dolaşan "6 parmağı olduğu" iddialarına yanıt verdi: "Evet Mike, hayattayım. El sıkışırken iki elimizde de beşer parmak var, görüyorsun."

CEBİNDEN 'DELİKLİ" KART ÇIKARDI

Görüşmenin en çarpıcı anı ise Netanyahu'nun cebinden çıkardığı kart oldu. "Delikli kart" olduğunu belirttiği kartı kameralar önünde gösteren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu karttan iki ismi sildim. Bu grupta daha kaç isim silinmesi gerektiğini görüyorsunuz."

Netanyahu'nun bu sözleri, öldürüldüğü iddia eden Ali Laricani ve Besic'in komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye atıf olarak yorumlandı.

"ONLARI YOK EDECEĞİZ"

Netanyahu, söz konusu listenin İsrail'i hedef alan ve nükleer tehdit oluşturan kişilerden oluştuğunu belirterek, "Bunu yapamayacaklar. Onları yok edeceğiz" dedi.

ABD'DEN DESTEK MESAJI

Büyükelçi Huckabee ise Netanyahu'nun açıklamalarına, "Buna bayıldım. Teşekkür ederim Sayın Başbakan" sözleriyle destek verdi.

İkilinin diyaloğu şöyle gelişti:

Mike Huckabee: Başkanın, sizin iyi olup olmadığınızdan emin olmak için gelmemi istediğini bilmenizi istedim.

Netanyahu: Evet Mike. Evet. Hayattayım.

El sıkışırken her iki elimizde de beşer parmak bulunur, biliyorsunuz.

Hayattayım ama bu kart bende. Hayır, okumayın. Yani bu bir delikli kart. Bugün delikli karttan iki ismi sildim ve bu grupta daha kaç isim silinmesi gerektiğini görüyorsunuz.

İsrail'i yok ettikten sonra nükleer silah geliştirmek ve bunları her Amerikan şehrine ulaştırmak isteyen bu çılgınlardan kurtuluyoruz. Bunu yapamayacaklar. Onları yok edeceğiz.

Mike Huckabee: Bayıldım. Teşekkür ederim, Sayın Başbakan.