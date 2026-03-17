ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti - Son Dakika
17.03.2026 20:29  Güncelleme: 20:33
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, günlerdir öldüğü yönündeki iddiaları yalanlamaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Huckabee, ''Başkanın, sizin iyi olup olmadığınızdan emin olmak için gelmemi istediğini bilmenizi istedim'' sözleriyle Donald Trump'ın Netanyahu'nun sağlık durumunu yakından takip ettiğini ortaya koydu. Netanyahu ise söz konusu iddialara esprili bir dille yanıt vererek, ''Evet Mike, hayattayım'' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee arasında gerçekleşen görüşmede dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmenin başında Huckabee'nin Netanyahu'nun sağlık durumunu kontrol etmek için geldiğini söylemesi gündem oldu.

"HAYATTA OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETTİ"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, görüşmenin başında ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun iyi olup olmadığından emin olmak istediğini belirtti. Bu sözler, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Netanyahu ise bu sözlere esprili bir şekilde yanıt verirken, sosyal medyada dolaşan "6 parmağı olduğu" iddialarına yanıt verdi: "Evet Mike, hayattayım. El sıkışırken iki elimizde de beşer parmak var, görüyorsun."

CEBİNDEN 'DELİKLİ" KART ÇIKARDI

Görüşmenin en çarpıcı anı ise Netanyahu'nun cebinden çıkardığı kart oldu. "Delikli kart" olduğunu belirttiği kartı kameralar önünde gösteren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu karttan iki ismi sildim. Bu grupta daha kaç isim silinmesi gerektiğini görüyorsunuz."

Netanyahu'nun bu sözleri, öldürüldüğü iddia eden Ali Laricani ve Besic'in komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye atıf olarak yorumlandı.

"ONLARI YOK EDECEĞİZ"

Netanyahu, söz konusu listenin İsrail'i hedef alan ve nükleer tehdit oluşturan kişilerden oluştuğunu belirterek, "Bunu yapamayacaklar. Onları yok edeceğiz" dedi.

ABD'DEN DESTEK MESAJI

Büyükelçi Huckabee ise Netanyahu'nun açıklamalarına, "Buna bayıldım. Teşekkür ederim Sayın Başbakan" sözleriyle destek verdi.

İkilinin diyaloğu şöyle gelişti:

Mike Huckabee: Başkanın, sizin iyi olup olmadığınızdan emin olmak için gelmemi istediğini bilmenizi istedim.

Netanyahu: Evet Mike. Evet. Hayattayım.

El sıkışırken her iki elimizde de beşer parmak bulunur, biliyorsunuz.

Hayattayım ama bu kart bende. Hayır, okumayın. Yani bu bir delikli kart. Bugün delikli karttan iki ismi sildim ve bu grupta daha kaç isim silinmesi gerektiğini görüyorsunuz.

İsrail'i yok ettikten sonra nükleer silah geliştirmek ve bunları her Amerikan şehrine ulaştırmak isteyen bu çılgınlardan kurtuluyoruz. Bunu yapamayacaklar. Onları yok edeceğiz.

Mike Huckabee: Bayıldım. Teşekkür ederim, Sayın Başbakan.

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Trump’tan Putin yorumu: Bizden korkuyor Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi Fabrikadaki yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Çarpıcı iddia: Arakçi ile Witkoff arasında doğrudan iletişim var Çarpıcı iddia: Arakçi ile Witkoff arasında doğrudan iletişim var
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı

19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
18:44
Trump: İran’da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:43:50. #.0.5#
