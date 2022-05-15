ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş - Son Dakika
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ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş

15.05.2022 14:26

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Payton Gendron isimli saldırganın, saldırıdan önce internette 180 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıktı. Gendron manifestosunda Türklerin Müslüman oldukları için beyaz ırk sayılamayacağını ileri sürdü.

New York'ta düzenlenen silahlı saldırıda Amerikalı siyahiler hedef alındı. Payton Gendron isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen eylemde, 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Öte yandan saldırıyı düzenleyen Gendron'un yaşanan olay öncesi 180 sayfalık manifesto yazdığı ortaya çıktı.

MANİFESTOSUNUN 54. SAYFASINI TÜRKLERE AYIRDI

Saldırıdan önce manifestosunu internette yayınlayan Payton Gendron'un yazılarında Türk Milleti hakkındaki detaylar dikkat çekti. Manifestosunun 54. sayfasında Türkleri, Yahudileri ve İtalyanları ele alan Payton, Yahudileri ayrı bir ırk olarak tanımlarken İtalyalıları ve Türkleri "beyaz ırk" olarak saymadığını belirtti. Payton, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Türkleri ise "işgalci" olarak tanımladı.

New York'ta 10 kişiyi öldüren saldırganın manifestosu ortaya çıktı! Türkler hakkında yazdıkları ise resmen nefret söylemi

HEDEF ALDIĞI 13 KİŞİDEN 11'İ SİYAHİ

Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

New York'ta 10 kişiyi öldüren saldırganın manifestosu ortaya çıktı! Türkler hakkında yazdıkları ise resmen nefret söylemi

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayınladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı. Öte yandan saldırganın markete giderken arabada da bir video çektiği, silahını gösterdiği öğrenildi.

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Son Dakika Dünya ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş - Son Dakika


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