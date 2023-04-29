Şöför bayılınca iş ona düştü! 13 yaşındaki öğrenci okul otobüsünü soğukkanlılıkla durdurmayı başardı 66 öğrenciyi kurtardı - Son Dakika
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Şöför bayılınca iş ona düştü! 13 yaşındaki öğrenci okul otobüsünü soğukkanlılıkla durdurmayı başardı 66 öğrenciyi kurtardı

29.04.2023 13:16

Amerika Birleşik Devleti'nde gerçekleşen olayda Michigan eyaletinde seyir halindeki okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bayılınca 13 yaşındaki öğrenci Dillon Reeves, müdahale ederek otobüsü güvenli bir yere çekip durdurdu. 66 öğrenciyi kurtaran Dillon'ın o anlarını, otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.

Michigan eyaletindeki Warren kentinde ortaokul öğrencisi Dillon Reeves, 26 Nisan günü seyir halindeki okul otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark etti. Otobüsün sürücü bölümüne hızlıca gelen Dillon, ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu. Otobüste bulunan 66 arkadaşını ve bayılan şoförün hayatını kurtaran Dillon, ABD'de kahraman ilan edildi.

"DAVRANIŞLARI BÜYÜK FARK YARATTI"

Polis, olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları soruşturma sonucunda Dillon'ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı; "Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti. Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdım."

DİLLON VE AİLESİNE TEŞEKKÜR

Warren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti. Şoförün neden bayıldığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Filozof sn.: Akıl yaşta degil baştadır diyen Türk atasözünün tam bir karşılığı olmuş bu kahraman helal olsun. Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
  • mert çelik: abd oldugunu hemen tahmin ettim,bizimkiler elinde cep telefon oynuyor Cevap Yaz 27 3 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şöför bayılınca iş ona düştü! 13 yaşındaki öğrenci okul otobüsünü soğukkanlılıkla durdurmayı başardı 66 öğrenciyi kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şöför bayılınca iş ona düştü! 13 yaşındaki öğrenci okul otobüsünü soğukkanlılıkla durdurmayı başardı 66 öğrenciyi kurtardı - Son Dakika
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