ABD'de araç içinde 9 saat mahsur kalan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de araç içinde 9 saat mahsur kalan bebek hayatını kaybetti

ABD'de araç içinde 9 saat mahsur kalan bebek hayatını kaybetti

31.05.2023 23:51

ABD'nin Washington eyaletinde bir kadın, 1 yaşındaki üvey çocuğunu araçta unutarak hastanedeki işine gitti. Hastane bahçesinde park halindeki araçta sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mahsur kalan bebek, 43 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığına dayanamayarak hayatını kaybetti. Puyallup Polis Departmanı halkı bilgilendirme görevlisi Don Bourbon, benzer vakaların artmamasını diledi ve herkesi akil davranmaya ve hareket etmeden önce iki kez düşünmeye davet etti. ABD'de 15 yaşın altında ortalama 38 çocuk sıcaklar nedeniyle hayatını kaybediyor. 2018 ve 2019'da, ülkede 53 çocuğun araç içinde sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Washington eyaletinde bir kadın, 1 yaşındaki üvey çocuğunu araçta unutarak hastanedeki işine gitti. Hastane bahçesinde park halindeki araçta sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mahsur kalan bebek, üvey annesi geldiğinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

"VAKALARIN ARTMAMASINI UMUYORUZ"

Puyallup Polis Departmanı halkı bilgilendirme görevlisi Don Bourbon, yaptığı açıklamada, "Bu trajik bir olay ve kalbimiz çocuğun ailesiyle. Havaların ısınmasıyla beraber benzer vakaların artmamasını diliyoruz. Herkesi akil davranmaya ve hareket etmeden önce iki kez düşünmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin aktardığına göre, ABD'de 15 yaşın altında ortalama 38 çocuk sıcaklar nedeniyle hayatını kaybediyor. 2018 ve 2019'da, ülkede 53 çocuğun araç içinde sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de araç içinde 9 saat mahsur kalan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de araç içinde 9 saat mahsur kalan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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